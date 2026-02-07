衆議院選挙は８日、投票日を迎えます。６日までの10日間に期日前投票を終えた人がおととし行われた前回の選挙よりも87000人余り多くなっています。８日の雪予報も影響しているとみられています。今回の衆議院選挙には県内5つの選挙区に16人が立候補し、選挙戦最終日の７日も激しい論戦を展開しています。県選挙管理委員会によりますと、６日までに期日前投票を済ませた人は、有権者全体の24.99％にあたる42万614人でした。おととし