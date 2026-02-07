阪神は７日、今季初の対外試合となる８日・日本ハム戦（名護）のスターティングメンバーを発表した。１番・一塁前川２番・右翼森下３番・遊撃ディベイニー４番・三塁佐藤５番・ＤＨ浜田６番・捕手坂本７番・中堅高寺８番・左翼中川９番・二塁百崎投手茨木（ベンチ入り）椎葉、今朝丸、門別、工藤、木下、石黒、津田、松原、藤田、嶋村、元山、谷端、小幡、佐野、井坪、福島、コンエグラ藤川球児監督