巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）が7日、実戦形式の打撃練習であるライブBPでマウンドに上がった。キャンプ初の実戦登板は、延べ5人の打者に19球を投げて無安打、2三振を奪う好投だった。直球は最速146キロ。同じルーキーであるドラフト5位・小浜には内角に食い込む「クロスファイア」の145キロ直球を投げ込んで空振り三振を奪った。「少し緊張もあったけど、打者とはしっかり勝負できた。まずはしっか