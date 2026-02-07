ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選2日間を終えた。“一走入魂”のイン戦をモノにしてリズムアップに成功したのが桑島和宏（41＝東京）だ。4Rはインからコンマ05のトップスタートを決めて先マイ。初日ドリーム戦を制した佐藤翼がバックで差し迫ったが、押さえ込んで逃げ切った。「前検は下がっていたけど、ペラを調整したら合っていたのかな。伸びの方に振っているけど、バランスもいい」と調整に正解を