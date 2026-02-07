坂本花織3日間で争うフィギュアスケート団体の最終日で、前回大会銀メダルの日本は頂点を目指して男女のフリーなどに臨む。ショートプログラムは女子の坂本花織（シスメックス）やペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が活躍。フリーでも力を結集したい。スノーボードでは、女子パラレル大回転に昨年の世界選手権2位、昨季のワールドカップ（W杯）アルペン種目で総合優勝の22歳、三木つばき（浜松いわた信用金庫）が登