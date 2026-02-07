衆議院選挙は8日に投票が行われます。選挙戦最終日の7日、与野党の党首は各地で街頭に立ち、有権者に支持を訴えました。自民党・高市総裁：経済成長をつくるのは人なんです。人を動かすのは希望なんです。希望がなかったらみんな動けない、前を向いて進めない。だから私は取り組む。中道改革連合・野田共同代表：熟議こそ民主主義じゃありませんか。丁寧な議論、熟議こそ中道の持ち味なんです。これが民主主義じゃありませんか。民