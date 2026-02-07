ピザハットは、2026年2月8日から10日までの3日間、「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。ピザもサイドメニューも嬉しい特別価格に定番ピザ（Mサイズ）4種が810円対象ピザは、「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」の定番4種類です。お持ち帰り限定で、通常価格1860円のところ、1050円引きの810円に。ハーフ＆ハーフと「フレンズ4」が1100円対象ピザは