菓子メーカーの「シャトレーゼ」では、2026年2月3日現在、オンラインショップ限定で「2月の福箱」を販売中です。シャトレーゼの人気商品がセットにシャトレーゼの「福箱」は、季節のおすすめや人気商品が楽しめる通販限定のお得な詰め合わせ。2月も「お菓子セット」と「アイス・冷食セット」の2種類が登場します。お菓子セット お菓子セットの福箱には、北海道産バターを使用したどらやきや、あまおう苺の風味を楽しめるブッセなど