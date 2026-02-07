2月7日、鳥取県民体育館で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」の第22節が開催。滋賀レイクスが島根スサノオマジックを86－61で下し、敵地で快勝した。 この試合、滋賀に特別指定選手として加入した筑波大学4年の岩下准平がプロデビューを飾った。岩下は1月29日に行われた「Bリーグドラフト2026」において長崎ヴェルカから1巡目4位指名を受けた。長崎と2026－27シー