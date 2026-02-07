2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節、FC東京が１−１の末PK戦５−４で鹿島アントラーズを下した試合を視察した日本代表・森保一監督が囲み取材で現役日本代表のメンバーに言及。まず、FC東京の長友佑都と鹿島の早川友基については以下のようにコメントした。「長友は激しい守備で持ち味を出しつつ、オフェンス面で長い距離を走ってクロスをかなり多く上げていました。攻撃の起点としてチャンスメイクをし