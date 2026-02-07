【その他の画像・動画等を元記事で観る】 バレンタインキャンペーン「INI マジ！バレンタイン」を実施中のINIが、INI公オフィシャルYouTubeチャンネルで展開するレギュラーコンテンツ「INI FOLDER」にて、“バレンタイン企画動画”の前編を公開た。 ■バレンタインキャンペーン「INI マジ！バレンタイン」も実施中 今回公開された映像は、過去の全シリーズが100万回再生以上の視聴数を記録するなど毎年