2026年1月17日（土）から、チョコレートブランド『リピチョコ』にて4つのバレンタイン限定商品が登場しています。 画像：ヤブシタホールディングス株式会社 『リピチョコ』の特徴は、フルーツや野菜など素材のよさをそのままに凝縮した製法にあります。ブラックベリーやハスカップなど地域特産の果実を使用し、素材本来の風味と個性を活かした商品づくりを実現。 画像：ヤブシタホールディングス