西武は7日、WBC日本代表に選出されている平良海馬投手（26）が左ふくらはぎの軽い肉離れで全治2〜3週間と発表した。WBCの出場可否については後日発表される。西武によると、平良は5日の練習中に違和感を訴え、6日に宮崎市内の病院を受診。7日にチームドクターが軽い肉離れと診断したという。平良は同日、南郷スタジアムに姿を見せると、グラウンドで行われた投手陣のミーティングに参加。その後、1人だけ別メニューとなった