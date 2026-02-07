日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が、7日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。日ハム時代の後輩、杉谷拳士氏（35）からの暴露エピソードについて“真相”を語った。この日の番組では、中田氏とダウンタウン浜田雅功（62）が大阪駅前でロケ。飲食店に立ち寄った際、杉谷氏から寄せられた、現役時代の中田氏にまつわるエピソードが紹介された。杉谷氏によると、中田氏が後輩を連れ