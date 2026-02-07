◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)プロ野球・巨人の大勢投手は、この日もブルペンに入り、その手応えを明かしました。第2クール中盤を迎える中では「ケガなく来られているのはいいことかなと思いますし、キャンプを過ごす中で、感覚とか良くなってきているのはいいなと思います」とコメント。「フォームだったり色々考えながらやっていることが、できるようになっていると実感できています」と充実感を