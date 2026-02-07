■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキーフリースタイル 女子スロープスタイル予選（日本時間7日、リヴィーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は日本時間2月7日、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個スキーのフリースタイル女子スロープスタイル予選が9日に行われ、近藤心音（22、オリエンタルバイオ ）は欠場となった。スロープスタイルは採点で順位を競