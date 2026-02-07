●誠実な人柄も苦戦「どうしてこんなに難しいのか」 フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、1日に放送された『結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜 前編」。カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんの結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った作品で、8日には「後編」が放送される。毎回、不器用ながら一生懸命婚活に挑む姿が心を打つ同シリーズだが