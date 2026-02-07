ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロスタジアムで行われ、目玉の入場行進では各国選手団の“顔”となる旗手たちが注目を集めた。1番手で行進した五輪発祥のギリシャがいきなりお茶の間の視線をくぎ付けにした。旗手を務めたのはクロスカントリースキー女子の22歳ネフェリ・ティタだった。ギリシャカラーのブルーのニット帽をかぶり、大きな瞳で笑みをふりま