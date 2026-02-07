BCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスの成瀬善久が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。「インパクトがあった選手」を明かした。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○唐川侑己の投球に衝撃「インパクトがあった選手」を聞かれ、成瀬は「1年目のオープン戦、千葉マリンで投げた唐川です」と、ロッテ時代の後輩である唐川侑己の名前を挙げ、「僕はベンチにいて、(唐川は)新人のときのオープン戦。対横