【モデルプレス＝2026/02/07】女優・モデルの星乃夢奈が、自身初のカレンダー『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を3月17日に発売することが決定。表紙2種、特典カット3種、本人コメントが一挙解禁された。【写真】21歳女優“反則級に可愛い”ドアップショット◆星乃夢奈、初カレンダー決定自身初となるカレンダーで星乃が表現したテーマは「Cutie Season 365」。春夏秋冬、365日すべてがかわいく、かわいいけれど子供っぽ