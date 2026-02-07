多数のスマートウォッチやスマートバンドが販売されているなかで、まだまだ数が少ないスマートリング。身に着けている人も多くはないため、製品に接する機会がなく「どんなことができるのかわからない」という人も多いでしょう。 そこでここでは、日本発のスマートリング「SOXAI RING 2」を使って、スマートウォッチとの違いに触れながらどんなことができるのかを紹介していきます。 世界最細クラスでシンプルながら質感