【モデルプレス＝2026/02/07】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月/福山梨乃/小川奈々子/南なつ/立花琴未/宮野静/村川緋杏）が「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（1月10日開催＠ツインメッセ静岡）に出演し、モデルプレスのインタビューに応じた。彼女たちが明かした「NHK紅白歌合戦」初出場の舞台裏とは――。【写真】美女メンバーの「竹細工衣装」◆CANDY TUNE「TGCしずおか」アーティスト出演