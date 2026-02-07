鹿島GK早川友基が取材に応じたJ1百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節FC東京対鹿島アントラーズが2月7日に味の素スタジアムで行われた。昨季王者鹿島アントラーズは前半に退場者を出す展開からPK戦で敗れ、勝ち点1でのスタートとなった。守護神のGK早川友基はキャリア初のPK戦を「いい機会」と位置づけ、「相手を操っているくらいの感覚にまで上げていきたい」と成長の意欲を示した。前半41分、自陣でボールを失い、リカバ