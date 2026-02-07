巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。投手陣のバント練習に密着しました。＊＊＊＊＊＊一人、また一人…。投手陣がぞろぞろと一塁側のカメラマン席付近に集まった。普段は旧室内練習場でひっそりと行う投手陣のバント練習。第２クール３日目となったこの日は、２軍練習との兼ね合いでサンマリン球場で行うこととなった