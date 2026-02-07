◆バスケットボールＢ１リーグ第２２節三河９７―７５北海道（７日・北海きたえーる）東地区のレバンガ北海道は７５―９７で西地区の三河に敗れ２連敗。クラブ内でアクシデントが続く中、ホームで今季初の連敗を喫し、３位に後退した。不穏な空気を一掃したかったが、持ち味である後半の追い上げは鳴りを潜めた。５９―７３で迎えた第４Ｑ（クオーター）。シュートは次々にリングにはじかれた。早い時間帯で差を縮めたかった