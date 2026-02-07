◆藤枝市長杯ユースサッカーフェスティバル藤枝東６―１帝京長岡（７日、藤枝総合陸上競技場）藤枝東が今冬の全国高校選手権で８強入りした帝京長岡（新潟）から６ゴールを奪って大勝した。序盤の２得点にからんだのがＭＦ山田樹（たつき、２年）だ。１点を追う前半２５分に右サイドを抜け出すと、強烈なシュートをファーサイドへ。ＧＫがはじいたところを、逆サイドから詰めていたＭＦ本多力（ちから、２年）が押し込んだ。