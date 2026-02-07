広島のベテラン２人が７日、宮崎・日南キャンプのシート打撃で存在感を示した。３７歳の秋山翔吾外野手が４打数３安打、３４歳の菊池涼介内野手も２打数２安打に犠飛、四球とそれぞれ結果を残した。“先頭打者”として大瀬良と対戦した秋山は、カウント１―２からの４球目を右前にはじき返した。「あれがセカンドゴロになるのとライト前に抜けるのでは全然違う」。その後は遊撃・矢野の強肩が及ばない激走で内野安打をもぎとっ