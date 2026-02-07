アイドルグループ・Sophia la Mode（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）が6日、東京・新宿ReNYにてデビューワンマンライブを開催した。【写真】活躍に期待！Sophia la Modeメンバーのソロショット開演となり、クラシックの名曲「威風堂々」を大胆にフィーチャーしたOvertureが鳴り響く。Overtureからシームレスに繋がる形で、デビュー曲「Sophia la Mode」がスタート。グループ名を冠した楽曲で堂々たる第一