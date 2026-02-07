ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体第１日が６日に行われ、日本は順位点２３点で２位につけた。米国が同２５点で１位。ペアのショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が自己ベストを更新する８２・８４点で１位となり、女子ＳＰでは坂本花織（シスメックス）が今季世界最高得点の７８・８８点でトップに立ち、ともに順位点１０点を獲得。アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）の吉