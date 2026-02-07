俳優の櫻井海音が7日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』製作報告会に登壇した。本作で蜂楽廻役を演じた思いを語った。【集合ショット】高橋文哉＆高橋恭平ら出演者が大集合！『ブルーロック』製作報告会の模様本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成す