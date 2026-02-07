アイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”は、初戦でフランスと対戦しました。試合が動いたのは第2ピリオド。浮田留衣選手（29）が鮮やかなゴールを決め、日本が幸先良く先制点を奪いました。その後、フランスに1点を返され同点に追いつかれてしまいますが、第3ピリオド残り3分30秒で、伊藤麻琴選手（21）がゴール左上にシュートを突き刺し、勝ち越しに成功しました。さらに、キーパーを下げ6人攻撃を仕掛けるフランスの隙