シーズン移行に伴う特例シーズンの明治安田J1百年構想リーグが6日に開幕。7日のWEST第1節ではセレッソ大阪対ガンバ大阪の大阪ダービーが行われた。最初のチャンスはガンバに。7分左サイドで初瀬から食野と繋ぐと、ポケットへ走り込んだ南野へスルーパス。抜け出した南野が左足でファーサイドを狙うシュートを放つが、ポストに直撃し、惜しくもゴールとはならなかった。立ち上がりからダービーらしい激しいデュエルが繰り広げられる