シーズン前の予想を覆して、今季のプレミアリーグで好調を維持しているブレントフォード。ブライアン・エンベウモ、ヨアネ・ウィッサと近年の主力FWが引き抜かれ、トーマス・フランク監督もトッテナムに行くなど、難しい状態でシーズンをスタートさせたが、24節を終えてリーグ7位。CL権となる4位マンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は「5」となっている。そんな新体制となったブレントフォードを支えているのがイゴール・チ