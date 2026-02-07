ＷＢＣに出場する侍ジャパンの阪神・石井大智投手（２８）が７日、沖縄・宜野座キャンプでシート打撃に登板し、打者３人と対戦して被安打ゼロと貫禄の投球を見せた。ＮＰＢ球より「滑る」というＷＢＣ公式球を使用し、日の丸で共闘する坂本とピッチコムを介してサイン交換。「まだまだ詰めていかなきゃいけないところがある。実際の大会の試合までにはしっかり仕上げたい」と前を向いた。２０２６年初の実戦形式のマウンド。先