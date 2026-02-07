西武は７日、平良海馬投手（２６）が宮崎市内の病院を受診し「左ふくらはぎの軽い肉離れ」の診断を受けたと発表した。球団によると、平良は５日の練習中に左ふくらはぎの違和感を訴えたため、６日の練習を欠席した右腕。この日は球場には姿を現したが、別メニュー調整を行っていた。全治は２〜３週間で、出場が決定していた３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場に影響を及ぼす可能性もある。２１年東京五