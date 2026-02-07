阪神・伏見寅威捕手が、日本ハム・達孝太投手を“返り討ち”にする。8日は阪神―日本ハム（名護）が行われ、日本ハムの先発予定は達。その右腕が、対戦実現した際、新球「スラッター」を試投示唆していることを報道陣から伝え聞き、「誰ですか？達って」と冗談めかしながら“アンサー”を返した。「そこで僕が打っちゃったら、シーズンで使えなくなりますよね？球種減らしたくないんだったら、使わない方がいいんじゃないです