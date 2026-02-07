テレビ朝日系「徹子の部屋」が６日に放送され、漫談家の綾小路きみまろ（７５）が出演した。ＭＣの黒柳徹子（９２）は、綾小路が昨年に７５歳の誕生日を迎えたことに触れて「免許更新で高齢者講習っていうのが」と話すと、綾小路は「そうなんですよ。認知機能検査っていうのがありまして」と話した。黒柳も「知ってます。私も行きましたよ。それに」と笑顔で述懐。綾小路は「認知機能検査があって。イラストを見せられるんで