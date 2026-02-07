ボートレース児島のヴィーナスシリーズ第21戦「第15回クラリスカップ」は7日、2日目が行われた。初日4、6着と出遅れた寺島美里（36＝東京）が、2日目8Rで守屋美穂の攻めを封じて逃げ切り勝ち。準優勝戦進出に望みをつないだ。「隣が守屋さんだったのでもうドキドキでした。いいスタートが行けたし、足も整備して、だいぶ良くなっていましたよ」兄の寺島吉彦がチルト3旋風を起こし、4〜7日の平和島では優勝戦に進出（4着）