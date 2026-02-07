【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】フリースタイルスキーの近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が７日に出場を予定していたスロープスタイル予選を棄権した。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒。左ひざに痛みを訴えて救急車で搬送されていた。高尾千穂コーチによると、近藤は６日にはコースに入り、練習には参加していたという。競技スタート直前に無念の決断となった。２２年北