8日投開票の衆議院議員総選挙を前に、れいわ新選組の山本太郎代表が熊本市で街頭演説を行いました。れいわ新選組 山本太郎代表「自民党だけはダメだ。それを言うためにも今回の選挙で後半戦マイク握ることを決めました。」病気療養のため参議院議員を辞職した、れいわ新選組の山本太郎代表が8日、熊本市内で演説し、自民党政治を批判するとともに党への支持を訴えました。れいわ新選組 山本太郎代表「失われた30年を作り出した自民