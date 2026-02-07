再生回数が異常事態と指摘されていた、自民党のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに投稿された「【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。」編の再生回数が１億５２００万回を突破した。１月２６日に投稿され、高市首相が「逃げません。ぶれません。決断します」などと訴えている。「【高市総裁メッセージ】」はその後も複数のバージョンが投稿されているが、当該動画だけがケタ違いで突出し、ヒカキンら人気ユーチューバーで