【モデルプレス＝2026/02/07】なにわ男子の高橋恭平が7日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』（2026年8月7日公開）の製作報告会に、主演を務める高橋文哉をはじめ、共演の櫻井海音、野村康太、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、岩永丞威、櫻井佑樹、倉悠貴、そして松橋真三プロデューサーとともに登壇した。【写真】高橋文哉・櫻井海音・高橋恭平ら「ブルーロック」キャスト豪華集結◆高橋恭平、藤原丈一郎＆道枝駿佑からの“愛”