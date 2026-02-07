メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、魚のオコゼを見て大笑いし、「安全と豊作」を祈る祭りが行なわれました。 参加者：「オコゼでござる。あっハッハッハ」。 林業が盛んな矢浜地区に、200年以上前から伝わる「山の神祭り」では、ふところから出したオコゼを見て、みんなで大笑いします。 「山の神」と「海の神」が家来の数を競っていたところ同じ数となり、最後にオコゼが登場して「海の神」が勝ったため、