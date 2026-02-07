メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中村区で、地下に建設が進められている、街を大雨から守る「災害対策施設」の建設工事現場が公開されました。 名古屋市上下水道局が建設を進めている「名駅南雨水幹線下水道」は、地下46ｍにある、直径2.6ｍ、長さ190ｍのトンネルです。 大雨のとき雨水をスムーズに流す大規模下水道で、名駅周辺を大雨から守ります。 名駅周辺は地下街が発達していますが、標高が低く、水