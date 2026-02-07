長野県内は、次第に強い冬型の気圧配置になり、北部の山沿いや中野飯山地域では８日夜遅くにかけて大雪に注意が必要です。警報級の大雪になる可能性もあるということです。７日午後3時ごろの北安曇郡白馬村では氷点下4度まで気温が下がり、雪が降っていました。長野県内は、これから次第に強い冬型の気圧配置になり、８日の夜遅くにかけて大雪になるところがあるとみられています。８日午後6時までの24時間に予想されている降雪量