千葉に勝利し、タッチを交わすGK西川（右から2人目）ら浦和イレブン＝フクアリ明治安田J1百年構想リーグ第1節（7日・フクダ電子アリーナほか＝3試合）東で浦和は千葉を2―0で下して白星発進し、勝ち点3とした。FC東京は鹿島と1―1で突入したPK戦を5―4で制し、勝ち点2。鹿島は同1。西はG大阪がC大阪との0―0からのPK戦を5―4でものにし、「大阪ダービー」を制した。G大阪は勝ち点2、C大阪は同1。