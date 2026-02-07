■全国の8日（日）の天気冬型の気圧配置が強まり、上空に一段と強い寒気が流れ込みそうです。日本海側を中心に大雪となり、山陰から近畿北部付近には、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）に伴う発達した雪雲がかかって、短時間で急激に積雪が増える所がありそうです。大規模な立ち往生など、交通障害に警戒して下さい。普段雪の少ない太平洋側も雪が降り、大雪となる所がありそうです。関東の平野部でも、昼頃にかけて雪となる見込みで