男子高校生が担当教員へテストの採点ミスを正直に申告したところ、なぜか点数の右上へ指数のように"−1"と足されていた―。そんな独特すぎる修正方法について「これはやりすぎ」とXに投稿すると、状況を理解したユーザーたちから大きな反響がありました。投稿したのは、高校1年生のOKTさん（@OKT_OMC）。本来であれば採点ミスによる「58点」から1点引かれた「57点」が正しい点数のはずですが、まるで指数のように「−1」と書かれた