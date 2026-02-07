図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、横に3つの層、縦に2つの区画に分かれた三角形です。一見複雑そうですが、ルールを決めて順番に数えていけば必ず正解にたどり着けますよ。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：横線で区切られた「段（層）」ごとに注目して、左右それぞれの小さな三角形と、それらを合体させた形をセットで