言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、情緒豊かな和語から、日常的に使うカタカナ語などをバランスよくピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□じは□□なべ□□りあさ□□んすヒント：家へと帰る道のことを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いえ正解は「いえ」でした